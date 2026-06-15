Göçmen kaçakçılığı nedeniyle Yunanistan ve İtalya makamlarınca aranan, Türkiye'de de aranma kaydı bulunan Irak uyruklu zanlı İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. Şahsın sahte pasaportla ülkeye geldiği öğrenildi.

Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranırken düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

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TÜRKİYE'YE GELECEĞİ ÖĞRENİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ve çeşitli ülkeler tarafından arandığı tespit edilen Irak uyruklu S.M.M'nin (55) Türkiye'ye giriş yapacağını belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

SAHTE PASAPORTLA GİRİŞ YAPTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlının 13 Haziran'da sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalıştığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Şüpheli S.M.M, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alan, bundan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan zanlının Türkiye'de ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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