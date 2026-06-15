Dünya genelinde 2030 yılına kadar 60 yaş ve üzeri nüfusun, genç nüfusu geride bırakacağı ve istismara maruz kalanların sayısının ise 2050 yılına kadar 320 milyona yükselebileceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, 2019-2030 döneminde dünya genelinde 60 yaş ve üzerindeki nüfusun 1 milyardan 1,4 milyara çıkması ve genç nüfusu geride bırakması bekleniyor.

60 yaş ve üzerindeki her 6 kişiden birinin istismara maruz kaldığı tahmin ediliyor. 60 yaş ve üzeri küresel nüfusun 2050 yılına kadar 2 milyara ulaşmasıyla, mağdur sayısının da yaklaşık 320 milyona yükselebileceğine işaret ediliyor.

Yaşlılara yönelik istismar fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal açıdan birçok ciddi olumsuz duruma neden olabilir. Bunlar arasında fiziksel yaralanmalar, erken ölüm, depresyon, bilişsel işlevlerde gerileme, mali yıkım ve bakım kuruluşlarına yerleştirilme yer alıyor.

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