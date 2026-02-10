İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan orta hakemler, yardımcı hakem ve VAR'ları (Video Yardımcı Hakem) açıkladı.

TFF, 2026'da FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) kokartı takacak hakemleri duyurdu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA Hakemi olarak Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın,

Halil Umut Meler

FIFA Yardımcı Hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa,

FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay,

FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam,

FIFA Plaj Futbolu Hakemi olarak Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz yer almıştır."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İbrahim Hacıosmanoğlu: O hakemlerle yolları ayırdık

Haberle İlgili Daha Fazlası