Kayseri’de annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.C.’nin cezası belli oldu. Mahkeme M.C.’nin cezasını iyi hal indirimi uygulayarak 24 yıldan 20 yıla düşürdü.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 23 Mart 2025'te 17 yaşındaki M.C. tartıştığı annesi Tuşan C'yi bıçakla öldürmüş ve tutuklanmıştı. 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. (17) ve avukatı hazır bulundu.

Kayseri'de annesini öldüren 17 yaşındaki şüpheliye ‘iyi hal’ indirimi

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Kapalı oturumda gerçekleştirilen duruşmada savcı, mütalaasında, sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan M.C. ise pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti şüpheliye daha önce "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Kayseri'de annesini öldüren 17 yaşındaki şüpheliye ‘iyi hal’ indirimi

24 YILDAN 20'YE DÜŞÜRDÜ

Mahkeme heyeti, sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle 24 yıla indirdiği cezayı, "iyi hal" indirimi de uygulayarak 20 yıla düşürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası