Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin ülke ekonomisine dokuz senede 2,6 milyar dolarlık katkı sağladığını bildirdi.

Güzergâhta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Uraloğlu “Tünel dokuz yılda 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 139 bin tonluk emisyon azaltımıyla, 5,5 milyon ağacın sağlayacağı çevresel etkiye eş değer bir katkı sundu. 687 milyon araç/ kilometrelik trafi k azalımı sayesinde kaza maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf ettik. Tünelin dokuz yılda ülke ekonomisine katkısı ise toplamda 2,6 milyar dolara ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası