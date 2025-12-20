MHP, bütçe görüşmelerinde çiftçiye %50 indirimli mazot, emekliye maaş iyileştirmesi ve esnaf için vergi affı talebini Meclis gündemine taşıdı.

MHP’nin uzun süredir dile getirdiği vergi affı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve çiftçilere yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin talepler bir kez daha Meclis gündemine getirildi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bütçe görüşmelerinde çiftçinin akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden muzdarip olduğunu belirterek “Üretim için kullanılacak akaryakıtın yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulmalıdır. 2025 yılında yaşamış olduğumuz zirai dondan çiftçimiz olumsuz etkilenmiştir. Bu noktada devletimizin verdiği destekler bir nebze olsun rahatlatsa da tam anlamıyla yaraların sarılmasında eksik kalmıştır. Çiftçimiz bu desteğin güncellenmesini ve bir an önce verilmesini talep etmektedir. Çiftçimizin en temel sorunlarından biri de desteklerin üretim zamanından sonra verilmesidir, biz bu durumda çiftçimizi krediye mahkûm ediyoruz. Kredi limitleri de ne yazık ki bu sene güncellenmemiş olduğundan insanımız üretimden kaçmaya başlamıştır” dedi.

Emeklilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda da sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirten Öztürk “Ne yazık ki emeklilerimizin mevcut durumu iç açıcı değildir. Emekliye hatırı sayılır bir iyileştirme artık yapılabilmelidir” diye konuştu. Öztürk, asgari ücrette hayat pahalılığını karşılayacak tatmin edici bir artış olması gerektiğini de söyledi.

Öztürk, esnafın artan vergiler ve zamlarla daralan talep nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çekerek “Bu nedenle vergi affı, indirim ve borç öteleme gibi esnafımızı rahatlatacak adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, şimdiye kadar genellikle batı ülkelerinde görülen ve yalnız başına hayatını sürdürmek zorunda kalanların artık Türkiye’de de görülmeye başladığına dikkat çekti. Bulut şöyle konuştu: Otel odalarında kalan emekli sayımızın oldukça arttığına ilişkin bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Tabii ki bunun daha evvel bizim ülkemizde yaşanmayacağını düşünüyorduk. Çünkü Anadolu’nun köklü gelenekleri gerçekten buna müsaade etmez durumdaydı. Ama hazırlıksız yakalandığımız büyük şehir hayatı, göç dalgası, nüfusun hızla artması özellikle büyük şehirlerde Anadolu’nun bu köklü alışkanlıklarının da çözülmesine sebebiyet verdi ve bugün böyle bir vakıayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, on beş yirmi yıl sonra bu sayının yönetilemeyecek bir rakama ulaşmasından evvel, mutlaka ama mutlaka yaşlılarımızla ilgili, emeklilerimizle ilgili, huzurevi açmak dışında alternatif çözümleri de üretmek zorundayız.

