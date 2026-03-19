Aydın'ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sabah saat 10.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. İçerisinde iki kadının bulunduğu asansör, ikinci kata ulaştığı sırada teknik bir arıza nedeniyle aniden durdu. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaramayan kadınlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine hızla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın en dikkat çekici ve trajikomik tarafı ise, mahsur kalan kadınların bir önceki gün de aynı asansörde mahsur kalmış olmalarıydı. Büyük panik yaşayan kadınlar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu asansör kabininin güvenli bir şekilde zemin kata indirilmesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk kontrolleri gerçekleştirilen kadınlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek bölgeden ayrılırken, asansörün neden üst üste arıza yaptığına dair inceleme başlatıldı.

