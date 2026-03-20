Çarşamba günkü yazımın başlığı “Bayram hediyesi bekliyoruz” idi…

Doğrusu “Bu sezon iki defa yendiğimiz” Liverpool’u, “gene yeneceğimize” inanıyordum.

İki galibiyetimizin sonuncusu “UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığımız ilk karşılaşma” idi ve o maçı kendi evimizde 1-0 kazanmıştık.

Yazımda diyordum ki; “Üstelik o maçta ‘üstün bir oyun’ oynamış, ‘farklı bir galibiyeti’ kaçırmıştık. ‘Bir gol daha atsak’, bu geceki maça ‘çok daha rahat’ çıkacaktık; olmadı… Bu gece ne yapabiliriz; ‘Ben turu geçebileceğimize inanıyorum’; ama ‘asıl inanması gerekenler’ sahaya çıkacak olan hocamızla, futbolcularımız!.. Başarılar Okan Hoca’m ve de talebeleri; bayram öncesi bayram yapalım!..”

Okan Hoca’mız, “Liverpool’u eleyebileceğimize” inanıyordu. Ama talebeleri?..

Bu sezonun “en kötü performansı için” yarış ettiler; eğer 4 gol yiyen kalecimiz Uğurcan’ın kurtarışları olmasa, 8-0’lık bir mağlubiyetimiz daha futbol tarihimize geçecekti.

“Devler Ligi’ne veda ettiren 4-0 mağlubiyet” Galatasaray’a yakışmadı. Ve de “İngilizlerin ‘sözlü tepkilerinin’ çirkinleşmesine” yol açtı…

İngiltere’de “UEFA Şampiyonlar Ligi efsanesi” olarak tanınan Steven Gerrad’ın şu sözlerine bakınız:

“Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandılar, birkaç tane ciddi sakatlık yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence acınasıydılar.”

“Bu kin dolu, intikamcı ve çirkin” sözlerin sebebi vardı; Liverpool, Galatasaray ile “tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere” 7 kez karşı karşıya gelmişti ve ilk galibiyetini 20 yıl önce (2026) kazanmıştı. Sonra “2 beraberlik, 3 Galatasaray galibiyeti” gelmişti.

Liverpool maçının “4-0” ile bitirilmesi ve “Avrupa kupalarına veda edilmesi” elbette üzücü idi. Ama kayıp” orada kalmadı; iki “önemli” sakat verdik; “Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını etkileyecek” iki sakatlık!..

Victor Osimhen sakatlandı. Kulüpten “Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve kol alçıya alındı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir” açıklaması yapıldı.

Sakatlanan Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu. Türkiye’ye getirilmedi, “İngiltere’de ameliyat edileceği” bildirildi.

Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray’ı, “Süper Lig’de de zorlu bir yarış bekliyor, artık!..”