Pakistan ve Afganistan arasında tırmanan kanlı sınır çatışmaları, Türkiye’nin başını çektiği diplomasi trafiğiyle yerini ateşkese bıraktı. Ramazan Bayramı nedeniyle sağlanan tarihi uzlaşma sonrası Çin’den Ankara’ya teşekkür mesajı geldi.

Güney Asya’da suların ısındığı bir dönemde Türkiye, bölge barışı için gövdesini taşın altına koydu. Pakistan ve Afganistan arasında Şubat ayından bu yana süren ve yüzlerce kişinin hayatına mal olan sınır çatışmaları, Ankara’nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle durduruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın ortak talebiyle her iki ülke de Ramazan Bayramı dolayısıyla operasyonlara ara verdiklerini duyurdu.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, Türkiye’nin "iyi niyet ve ateşkes" taleplerine olumlu cevap vererek operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pakistan kanadı, Ramazan Bayramı nedeniyle Afganistan’daki askeri faaliyetlerini askıya alırken, Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid de Ankara, Riyad ve Doha’dan gelen talepler üzerine silah bıraktıklarını teyit etti.

Çin’den Türkiye’ye peş peşe teşekkür! "Ankara devreye girdi"

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE ÖZEL ÖVGÜ

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Pekin yönetimi, ateşkes sürecinde Türkiye’nin oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ankara’nın barış çabalarına atıfta bulunarak, "Çin, ilgili İslam ülkeleri tarafından gösterilen çabaları takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Pekin, taraflara farklılıkları diyalog yoluyla çözme ve kalıcı barışı sağlama çağrısında bulundu.

SINIRDA AĞIR BİLANÇO: YÜZLERCE KAYIP

Şubat sonundan bu yana süren sınır ötesi çatışmalarda bilanço oldukça ağır. Gelen bilgilere göre çatışmalarda en az 107 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre sadece Afganistan tarafında 76 sivil öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

İslamabad yönetimi uzun süredir Kabil’i, Pakistan karşıtı gruplara sığınak sağlamakla suçluyordu. Tansiyonun askeri çatışmaya dönüştüğü bu kritik süreçte Türkiye’nin arabuluculuğu, bölgenin daha büyük bir savaşa sürüklenmesini engelledi.

