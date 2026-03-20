Akdeniz’de sular ısınırken akılalmaz bir güvenlik skandalı patlak verdi! Fransa’nın göz bebeği Charles de Gaulle uçak gemisi, Türkiye kıyılarına sadece 100 kilometre mesafedeyken bir subayın "spor tutkusu" yüzünden açık hedef oldu. Kolundaki akıllı saatle koşuya çıkan subay, milyar dolarlık geminin gizli koordinatlarını saniye saniye tüm dünyaya servis etti.

Fransa ordusunda spor uygulaması Strava üzerinden yaşanan güvenlik zafiyetleri zincirine bir yenisi daha eklendi.

Le Monde gazetesinin yürüttüğü araştırmaya göre, Akdeniz'de görev yapan Charles de Gaulle uçak gemisinin tam konumu, bir deniz subayının akıllı saati ve halka açık Strava profili sayesinde deşifre edildi.

SAVAŞIN ORTASINDA SAVAŞ GEMİSİNİN KONUMU BELİRLENDİ

Arthur takma isimli genç bir deniz subayı, 13 Mart günü saat 10.35 sularında görev yaptığı geminin güvertesinde koşu yapmaya başladı. Otuz beş dakika süren bu antrenman, subayın bileğindeki akıllı saat tarafından saniye saniye kaydedildi. Askerin Strava profilinin gizlilik ayarlarının halka açık olması sebebiyle, uçak gemisinin KKTC'nin kuzeybatısında ve Türkiye kıyılarına yaklaşık yüz kilometre uzaklıktaki tam koordinatları internet üzerinden erişilebilir hale geldi.

Türkiyeye 100 km kala! Fransız deniz subayının akıllı saati Charles de Gaullenin koordinatlarını ele verdi

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VERİLERİ DOĞRULADI

Gazetenin ulaştığı veriler ile Avrupa Uzay Ajansı'na ait Sentinel-2 uydusunun görüntüleri karşılaştırıldığında, 262 metre uzunluğundaki dev uçak gemisinin silueti ile askerin koşu rotasının birebir örtüştüğü saptandı.

Geminin hareket halinde olması sebebiyle rotada oluşan döngüler, askeri grubun bölgedeki ilerleyişini canlı bir navigasyon verisine dönüştürdü.

Türkiye'ye 100 km kala! Fransız deniz subayının akıllı saati Charles de Gaulle'nin koordinatlarını ele verdi

FRANSA'NIN 2 ÜSSÜNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışmaların ardından bölgeye sevk edilen dev uçak gemisi filosu, bu sızıntı ile açık bir hedef haline geldi.

Son haftalarda iki Fransız üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda bir Fransız askeri öldü, altı asker yaralandı.

GENELKURMAY ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, Strava verilerinin paylaşılmasının yürürlükteki talimatlara açıkça aykırı olduğunu duyurdu.

Güvenliğin görev öncesi en temel şartlardan biri olduğu vurgulayan Genelkurmay Başkanlığı söz konusu ihmallerle ilgili gerekli önlemleri alacağı ve personelin düzenli olarak bilgilendirilmeye devam edileceği aktardı.

STRAVALEAKS DOSYASI KABARIYOR

Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in korumalarının benzer şekilde devlet başkanlarının gizli rotalarını ve konakladıkları gizli sarayları "StravaLeaks" ifşa etmişti.

Donanma personelinin nükleer denizaltıların devriye takvimlerini sızdırması da yine aynı araştırma kapsamında gün yüzüne çıkarılmıştı.

