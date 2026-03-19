Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 13.30 sıralarında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İnegöl Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin diğer katlara sıçramasını önlemek amacıyla hem bina içerisinden hem de merdivenli araçlarla dışarıdan eş zamanlı müdahale başlattı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçerken, daire büyük çaplı hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

