Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rizeli Vatandaşlarla Bayramlaşma" programında konuştu. "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran merkezli saldırılar, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda." dedi.

Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan gerilimle ilgili "Bu zorlu günleri, coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak sabırla çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum." dedi.

"Yüzümüzü nereye çevirsek dramla, acıyla karşılaşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gazze başta olmak üzere kalbimizin attığı, canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Müslümanlar olarak Allah'ın sabredenlerin yanında olduğuna iman ediyoruz. Bu zorlu günleri, coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak sabırla çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

"KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ramazanın manevi iklimini aynı anda soluduk. Tuttuğumuz oruçlarla, yaptığımız ibadetlerle, semaya açtığımız ellerimizle, dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla ramazan ayını mehabetine uygun bir biçimde idrak etmenin çabasında olduk. Yetim ve öksüzlerin başını şefkatle okşayacak, kimsesi olmayan garipleri sevindirecek, kalplere, gönüllere, hanelere gireceğiz. Muhabbetimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Önceki gün tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferimizin 111. yıl dönümünü idrak ettik. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettirdik. İmanın, inancın ve dayanışmanın bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş insanların neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan Çanakkale'ye, İstiklal harbinden 15 Temmuz'a, milli ve manevi varlığımız için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmetle yad ediyorum.

"İRAN SALDIRILARI BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRDİ"

Yüzümüzü nereye çevirsek dramla, acıyla karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi can almaya devam ediyor. İran savaşını bahane ederek ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattılar. Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdiler. Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların bayram süresince durdurulmasına karar verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale gelmesidir.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Devletimizin ilgili kurumları, çok etkin bir koordinasyon içinde çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerinin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı, diğer tüm hesaplara karşı galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye ve her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası