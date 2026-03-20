Bayram namazını memleketi Rize’de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik çağrısı yaparken Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Siyonist İsrail'in binlerce masumu katlettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu zulmün bedelinin ödeneceğinden şüphem yok" diyerek adaletin yerini bulacağı mesajını verdi.

İSRAİL'İ ELEŞTİRDİ

Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Konuşmasında İsrail'i eleştiren Erdoğan 'Orta Doğu şu anda kaynıyor. Siyonist İsrail binlerce insanı katletti. Yaptıklarının bedelini er yada geç ödeyecektir.' dedi.

GAZETECİLERLE SİMİT YEDİ

Erdoğan konuşmasının ardından gazetecilere Rize simidi ikram etti. Sonrasında ise birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

