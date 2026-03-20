Sinemaya gideceklere müjde! İşte vizyondaki filmler ve yakında vizyona girecekler
Vizyondaki filmler ve Mart-Nisan ayında vizyona girecek filmler sinemaseverlerin odağında. Birbirinden sürükleyici, eğlenceli, gerilim dolu ve sanatsal filmler beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Bayram tatilinde sinemaya gitmek isteyenler için de vizyondaki filmleri derledik. İşte, vizyondaki filmler ve yakında vizyona girecekler...
VİZYONDAKİ FİLMLER
Şu an vizyonda olan bilim kurgu filmi Kurtuluş Projesi ile geleceğin karanlık ve mücadele dolu dünyasına ışık tutuyor.
1 saat 40 dakikalık animasyonuyla çocukların ve ailelerin ilgisini çekecek Şampiyon Keçi ise vizyonda izleyenlerini bekliyor.
Türk yapımı olan Komedi filmi Kardeşler Araştırma da vizyondaki merakla beklenen filmler arasında.
Korku severlerin heyecanla beklediği Saklambaç 2 ve biyografi türündeki Çatlı filmi de beyaz perdede izleyenleri bekliyor!
Dram sevenler için Türk yapımı Hammal: Güvercin Terbiyecisi filmi vizyondaki filmler arasında yerini aldı.
Dino Ailesi filmi ise eğlenceli bir dinozor ailesinin maceralarını konu alırken hem çocukların hem de ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir seçenek olarak sinema salonlarında yer buldu.
Vizyondaki Şarkıcı Balina filmi 1 saat 31 dakika boyunca dostluğu konu alan hikayesiyle izleyenleri etkileyecek.
Gerilim severler için Savaş Üstüne Savaş filmi, korku sevenler için de Cahim 2 vizyonda!
Animasyon ve komedi karışımı Kayıp Kaplan ailecek izlenebilecek vizyondaki filmler arasında yer buldu.
Solo Mio komedi, Cadılar Bayramı Katliamı korku ve gerilim sevenleri ekrana bağlıyor.
Deccal 3 korku dolu devam filmi olarak seriyi sürdürüyor.
Dedektif Reptır ise heyecanlı animasyonuyla gizemleri çözmeye çalışan bir dedektifi izleyiciyle buluşturuyor.
Hoplayanlar filmi eğlenceli karakterlerin maceralarını çocuklarla buluşturuyor.
Korku filmi Gelin! , Günahkarlar ve Çığlık 7 ise sinemalarda gerilim sevenlerle olacak.
Dram tutukunları için ise Kurtuluş filmi vizyonda sevenlerini bekliyor.
Aksiyon ve dram türlerinde öne çıkan yapımlar arasında Sığınak büyük bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Dram severlerin ilgisini çekecek Uğultulu Tepeler ve Hamnet filmi de vizyonda.
Muhteşem Marty komik ve sıra dışı bir macerayı izleyiciye sunuyor.
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın başrollerinde yer aldığı komedi filmi D.I.S.C.O. da vizyonda izleyenleri bekliyor!
YAN YANA FİLMİ VİZYONDA MI?
İşte bonus! S.D.B.D.A. Veyahut Yan Yana filmi 14 Kasım 2025'te vizyona girmişti. Hala vizyonda olan muhteşem yapım için sinemaseverler araştırmalarını sürdürüyor.
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerinde yer aldığı Türk sinemasının IMAX formatındaki ilk yapımı Yan Yana sinemalarda!
Felçli bir zengin ile dobra bir adamın yollarının kesişmesiyle oluşan beklenmedik bir dostluğu anlatan Dram ve Komedi türündeki Yan Yana ya da tam adıyla Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filmi beyaz perdede sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
2026 MART-NİSAN AYINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER
Mart ve Nisan aylarında izleyicilerle buluşacak olan yeni filmler heyecanla bekleniyor. İşte 2026 Mart ve Nisan ayında vizyona girecek filmler ve vizyon tarihleri...
Vizyona Girecek Filmler Ve Vizyon Tarihleri:
Süper Mario Galaksi Filmi
01.04.2026
Drakula
27.03.2026
Kedi ve Köpek: Büyük Macera
27.03.2026
Mecruh: Cin Mührü
27.03.2026
Otopsi
27.03.2026
Sarı Zarflar
27.03.2026
Seni Öldürecekler
27.03.2026
Yaparsın Şekerim
27.03.2026
Büyü 3: Son Ayin
03.04.2026
Drama
03.04.2026
Kıble: Bitlisli Belkıs
03.04.2026
Perde
03.04.2026
571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed
10.04.2026
KUL dilemma
10.04.2026
Kutup Kahramanları
10.04.2026
Nasıl Katil Olunur
10.04.2026
Timur: Bir Fatih'in Yükselişi
10.04.2026
Lee Cronin'den Mumya
17.04.2026
Michael
24.04.2026
Bir Adam Yaratmak
01.05.2026
Hokum
01.05.2026
Şeytan Marka Giyer 2
01.05.2026
Mortal Kombat II
08.05.2026
Star Wars: Mandalorian ve Grogu
22.05.2026