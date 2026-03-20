Kerpe adasına yerleştirilen Patriot füzeleriyle ilgili NATO, ABD ve AB’ye gönderilen şikayet mektupları iddiasının ardından köşeye sıkışan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yunanistan, Orta Doğu’daki kaosu fırsat bilerek Ege’deki uluslararası hukuku delmeye çalışırken, Ankara’nın hamlesiyle suçüstü yakalandı.

Yunan basınının önde gelen yayın organlarından Kathimerini, Türkiye’nin Kerpe (Karpathos) adasına yerleştirilen Patriot füzeleri için dev merkezleri ayağa kaldırdığını yazdı.

ANKARA’DAN MİÇOTAKİS’E ÜÇ KOLDAN ABLUKA

Ankara, Atina’nın hukuk tanımaz hamlelerini sadece seyretmekle kalmadı.

Yunan basınının iddiasına göre NATO, Avrupa Birliği ve ABD’ye gönderdiği mektuplarla Miçotakis hükümetini köşeye sıkıştırdı. Söz konusu şikayet mektubunda Atina’nın adaları askerden arındırılmış statüden çıkarma çabaları "fırsatçılık" olarak nitelendirildi.

MİÇOTAKİS PANİKLEDİ: "MÜZAKERE ETMEYİZ"

Brüksel’de AB zirvesi sonrası savunma yapmak zorunda kalan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bu iddialar hukuken temelsizdir ve daha geniş jeopolitik bağlam göz önüne alındığında tamamen zamansızdır" ifadelerini kullandı.

Yunan Başbakan, Türkiye'nin "Yunanistan, savunma güçlerinin operasyonel konuşlandırılması konusunda kimseyle müzakere etmez" şeklinde konuştu.

SAVAŞ PARAVANI ALTINDA SİLAHLANMA OYUNU

Öte yandan Yunan muhalefeti, hükümetin İran ve İsrail arasındaki gerilimi adeta bir "kılıf" olarak kullandığına değindi. Yapılan eleştirilerde, Miçotakis yönetiminin bölgedeki çatışmaları bahane ederek "önlem" adı altında adaları hızla silahlandırdığı ileri sürüldü.

