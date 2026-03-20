İstanbul’da meydana gelen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor’da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olay sırasında araçta rapçi Canbay’ın da bulunduğu öğrenildi. Cinayetin Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi tarafından işlendiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan Kalaycıoğlu’nun annesi, olayla ilgili ilk kez yaptığı açıklamada "Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti" dedi ve bildiklerini anlattı.

FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Ümraniye ilçesine bağlı Sıddık Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde Canbay’ın da bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan furbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTNDA

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Canbay’ın ifadesine başvuruldu.

Yapılan incelemelerde, cinayetin Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi tarafından işlendiği öne sürüldü. Şüphelinin olay sonrası kaçtığı öne sürülürken, soruşturmayı derinleştiren ekipler Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu - Canbay

ANNE İLK KEZ KONUŞTU: KIZIMI HEP TEHDİT ETTİ

Soruşturma sürerken, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, 2. Sayfa’ya konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anne Kalaycıoğlu, kızının daha önce Canbay ile üç kez ayrıldığını belirterek, “Kızım ilişkisi boyunca tehdit edildi ve psikolojik baskıya maruz kaldı” iddiasında bulundu.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Zuhal Kalaycıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı. O olayın yaşandığı gün kızım Dudulu’da stüdyodaydı.

Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp ‘Canbay çok kötü, kendini ölderecek’ demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor.

Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay’a çok çok üzüldüm. Bir can gitti. Detayları açıklamayı kızım dışarıda kendi anlatacak.”

Haberle İlgili Daha Fazlası