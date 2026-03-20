Kars 36 Spor forması giyen 20 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, bayram tatili için geldiği İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun kulübünden de başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Kubilay Kaan Kundakçı

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı’nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğulurken, acı haber bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

11 YAŞINDA BAŞLAYAN KARİYER

Futbol kariyerine 'filiz lisans' ile 11 yaşındayken Ataşehir 2025 Futbol Kulübü'nde başlayan Kubilay, sırasıyla Güneştepespor, Feriköy, Eminevim Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi. Ekim 2025'te Feriköy'e dönen Kubilay, 2 ay sonra Kars 36 Spor'un yolunu tutmuştu.

