Bayram mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Hem cuma gününü hem de yılın ilk dini bayramını karşılamanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, "Ramazan Bayramı mesajlarını" çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. İşte anneye, iş arkadaşına, akrabalara gönderilebilecek Ramazan Bayramı mesajları...



Bayram mesajları, bayramların vazgeçilmez bir geleneği haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, mesajları bir aracı olarak kullanıyor. Anneye, akrabalara ve iş arkadaşlarına gönderilen bayram tebrikleri, birlik duygularını pekiştirirken, bu özel günün manevi atmosferini de güçlendiriyor. İşte bayram mesajlarından örnekler...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI "Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek Ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." "Tatlı telaşların, sıcak kucaklaşmaların, bol kahkahalı sofraların bayramı geldi. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bir ramazan bayramı diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. " "Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı’na eriştiren Rabbimize hamd olsun." "Öyle bir gün düşünün ki,hem Bayram hem Cuma;

11 ayın Sultanına da böyle bir veda yakışırdı." "İki mutluluk birden hem cuma hem Ramazan Bayramı. Sağlık ve huzurla nice bayramlara kavuşabilmek duasıyla..."

"Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." "Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferi içinde, ailemizle, sevdiklerimizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmemizi diliyorum" "Bir aylık Ramazan mesaisinin ödülü nasıl Bayram ise,

Bir ömürlük İman mesaisinin ödülü de Cennettir.

Rabbim ömrümüzü Ramazan,

Ahiretimizi Bayram kılsın"

"Allahım Ramazan Ayı’nın bizlerden memnun olarak ayrılmasını

Ahirette bizler için şahitlik etmesini nasip et.

Ümit ederek

Sağlıkla huzurla ve imanla bir sonraki Ramazana ulaştı" "Rabbime bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamdediyorum.Milletimizin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur, saadet ve selamet getirmesini diliyorum." "Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun.Ramazan Bayramımız mübarek olsun. "



Sağlıkla huzurla ve imanla bir sonraki Ramazana ulaştır." "Hasretleri bitiren en güzel yol bayramdır… İyi bayramlar." "Var olma biçimimizi, benimsediğimiz düşünceler belirler. İyi olmak için iyiyi düşünmek gerekir. Doğru olmak için doğrunun peşinden gitmek gerekir. Güzel olmak için güzeli teemmül etmek gerekir. İyi bayramlar" "Bayram; paylaşmak, kucaklaşmak ve gönülleri birleştirmektir. Ramazan Bayramı'nı sevgiyle, sağlıkla ve huzurla kutluyorum.

Bayramımız mübarek olsun!" "Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyoruz."



"Kapıların sevgiyle açıldığı, sofraların paylaştıkça çoğaldığı, büyüklerin duasının küçüklerin neşesine karıştığı bir bayram dileriz." "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun. Bayram; sevginin çoğaldığı, hoşgörünün güçlendiği, mutluluğun paylaşıldığı ve birlik beraberliğin en güzel hissedildiği zamanlardır." "Sevginin eksilmediği,

Gönüllerin ayrılmadığı,

Paylaşmanın çoğaldığı nice bayramlara…

Ramazan Bayramınız mübarek olsun. "



"Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından, bayrama kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.Bu bayramın; kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum.Ramazan Bayramımız mübarek olsun." "Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, çalışma arkadaşlarımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramımız mübarek olsun."

"Ramazan Bayramı;

gönüllerin yumuşadığı,

mesafelerin kısaldığı,

yeniden başlamanın mümkün olduğu gündür.

Bir tebessüm, bir selam…

Bayramın en güzel armağanıdır.

Selam ve dua ile,

Bayramımız mübarek olsun."



"Ramazan Bayramı’nın; milletimize huzur sofralarımıza bereket gönüllerimize umut getirmesini diliyor sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçireceğiniz bir bayram olmasını temenni ediyorum."



"İki mutluluk birden...

Hem Cuma, hem Bayram...

Şu birbirini kucaklayan, iki mübarek zaman dilimi üzerine, her şeyin hayırlısını bekleyen kullarına mucizeler ver Rabbim.

Sen ol dersen her şey olur... Amin...Cumamız Hayırlı,

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun"



"Bizleri bayrama mağfiret olmuş kullar olarak ulaştır. Nice Ramazanlara sağlık, huzur, afiyet içinde sevdiklerimizle beraber kavuştur. Ramazan sevgisini ve coşkusunu tüm dünyada çoğalt. Muhakkak ki Sen, dilediğini hidayete erdirirsin."







