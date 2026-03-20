Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, bayram ziyareti için çocuklarını Adana'ya gönderdi. 3 çocuktan 16 yaşındaki Ayşe Başaran, sosyal medyada tanıştığı arkadaşıyla 'bakkala gidiyoruz' diyerek evden çıktı. Genç kızdan 15 Mart tarihinden bu yana haber alınamazken, ailesi yetkililere seslenerek kızlarının bulunmasını istedi.

Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, 15 Mart tarihinde çocukları Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'da bulunan babaanneleri ve dedelerinin yanına gönderdi. 3 kardeşin Bolu Otogarı'ndan 13 Mart tarihinde otobüse binerek Adana'ya gittikleri öğrenildi.

Ayşe Başaran günlerdir kayıp

İddiaya göre 16 yaşındaki Ayşe Başaran, yaklaşık 15 gün önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Asel Sönmez (15) ile görüşmeye başladı. Bayram ziyareti sırasında Ayşe, yaklaşık bir hafta önce Asel'i iftara babaannesinin evine davet etti. İftar sırasında iki kızın birlikte lavaboya gittikleri, ardından "bakkala gidiyoruz" diyerek evden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri iddia edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile, kızlarına ulaşamayınca Asel Sönmez'in annesiyle irtibata geçti. Ancak iddiaya göre Sönmez'in annesi, Ayşe'nin Adana'nın Seyhan Mahallesine bağlı Dağlıoğlu Gülbahçesi civarına bırakıldığını söyledi. Aile ise kızlarının neden babaannesine teslim edilmediğini sorguladı. Ailenin, Asel Sönmez ve henüz ismi öğrenilemeyen annesi hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Acılı aile kızlarının bulunmasını istiyor

Kızı Ayşe Başaran'ın kaçırıldığını öne süren acılı baba Ahmet Başaran şunları söyledi:

"KIZIMIN BAŞINA NE GELDİ BİLEMİYORUZ"

"Ayın 13'ünde kızım Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'ya babaannesinin, dedesinin yanına göndermiştim. Ayın 15'inde büyük kızım Ayşe Başaran, Asel Sönmez (15) isimli arkadaşı tarafından polisten habersiz, babaannesi ve dedesinden habersiz iki gün boyunca annesi ile evlerinde saklanmış. Biz bu konu hakkında Asel Sönmez'in annesiyle görüştüğümüzde, Dağlıoğlu Gülbahçesi'ne bıraktığı söylenilmiştir. Çocuk Şube'ye bilgisi verilmiş olup eşimin, Asel Sönmez'in annesine 'Kızımız Ayşe Başaran'ı Dağlıoğlu Gülbahçesi'nden mi aldınız da oraya niçin teslim ediyorsunuz? Babaannesine neden teslim etmediniz?' demiştir. Biz bu aileden şikayetçiyiz. Kızımın başına ne geldi, ne oldu biz bilemiyoruz. Bu yüzden Asel Sönmez'in suçlu olduğuna eminim. Çünkü evden çıkmasına sebep olan kişi odur. Belki birilerine satmıştır. Sonuçta ben herkesten şikayetçiyim; sebep olanlardan, kızımı yakanlardan"

"BEN KIZIMIN CANINDAN ENDİŞELİYİM"

Anne Şencan Başaran, kızının canından endişe ettiğini belirterek, "Ben kızımın canından endişeliyim. Kızımı bulmak istiyorum. Benim içim yanarken kimsenin içi yanmasın. Evinde tutan kadından da bir anne olarak kızımı teslim etmesini bir an önce istiyorum. Yoksa suç duyurusunda bulunacağımı söylüyorum. O aileden de şikayetçiyim kızım bir an önce teslim edilmezse" diye konuştu.

