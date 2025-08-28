Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi: Asla müsaade etmeyiz

AK Parti'den Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi: Asla müsaade etmeyiz

Özel'in dün düzenlediği mitingde yargı ve yargı mensuplarını hedef alan söylemlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Beyoğlu'ndan miting düzenledi. Burada bir konuşma yapan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ithamlarda bulundu.

Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı. 

"GALİZ SÖZLERİ SİYASİ ELEŞTİRİ DEĞİL"

Özel'e tepkiler sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. 

Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. 

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. 

Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz"

