Özgür Özel'e bir soruşturma daha! Hakkında 2 suçlama var
Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Beyoğlu'ndan miting düzenledi. Burada bir konuşma yapan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ithamlarda bulundu.
HAKARET VE TEHDİT SEBEP GÖSTERİLDİ
Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
