Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tunç 'İki seçeneği var' deyip Özel'e tavsiye verdi: Sakince sonucu bekle

Tunç 'İki seçeneği var' deyip Özel'e tavsiye verdi: Sakince sonucu bekle

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tunç &#039;İki seçeneği var&#039; deyip Özel&#039;e tavsiye verdi: Sakince sonucu bekle
CHP, Adalet Bakanlığı, Özel, Siyasi Kriz, İftira, Yargı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP lideri Özel'in sözlerine cevap veren Adalet Bakanı Tunç, Özel'in partisindeki yolsuzluk iddiaları ve itiraflardan bunaldığını söyledi. Özel'e tavsiye de veren Tunç, " Tavsiyemiz sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ve ithamlarına cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'deki yolsuzluk soruşturmalarını işaret etti. 

 Tunç, Özgür Özel'in, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve itiraflardan bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarla bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

"SİYASETEN İFLAS ETTİ"

Tunç, Özel'in, iddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatmasının, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir.

Özgür Özel'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz, sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyorFener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da uyuşturucu imalatçılarına operasyon! 2 şüpheli tutuklandı - GündemUyuşturucu imalatçılarına operasyon!Millet bahçelerinin altına sığınak inşa edilecek! 40 yıllık yönetmelik tamamen değişiyor - GündemMillet bahçelerinin altına sığınak inşa edilecek!TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz! - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz!Beştepe'den 'yeni Anayasa' çıkışı! Cevdet Yılmaz: Bir ekip oluşturduk ve sürekli toplanıyoruz - Gündem'Yeni Anayasa' çıkışı: Ekip oluşturduk, sürekli toplanıyoruzİBB soruşturmasında tutuklanmıştı! İnan Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma - GündemGüney'in makam odasındaki belgelere ilişkin yeni soruşturmaİsrail, Suriye'yi vurdu! Şam yakınlarına hava indirme operasyonu, hayatını kaybeden askerler var - Gündemİsrail'den Suriye'ye hava indirme operasyonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...