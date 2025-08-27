Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karar Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özel hesap açılacak

Karar Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özel hesap açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Karar Resmi Gazete&#039;de! Hazine ve Maliye Bakanlığı&#039;na özel hesap açılacak
Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açabilmesi kararlaştırıldı. Peki bu ne alama geliyor? İşte detaylar...

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar doğrultusunda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi garanti kurumları nezdinde tazmin ödemeleri için açılan işletme hesaplarındaki kamu kaynağının daha etkili ve verimli değerlendirilebilmesi için Bakanlıkça özel hesap açılabilecek.

HESAPTA BAKİYE VARSA BÜTÇEDEN AKTARIM YAPILMAYACAK 

İşletme hesabında yer alan ve Bakanlıkta belirlenecek miktardan fazlası özel hesaba aktarılacak. Özel hesapta bakiye olduğu müddetçe destek hesabı aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinden işletme hesabına aktarım yapılmayacak. Hesaba ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Ayrıca, Bakanlık ortaklığıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ aracılığıyla sistem kapsamında işletmelere sağlanacak kefalet desteğine ilişkin süreçlerin katılım finans esaslarına uygun şekilde yürütülmesi için düzenleme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
