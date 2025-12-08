Siirt’in Baykan Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden yayılan duman ve koku nedeniyle 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. AFAD’ın KBRN ekipleri bölgede ölçüm yaparken, etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Dün akşam saatlerinde hastanenin kazan dairesinden çıkan duman ve koku, rüzgarın ters esmesiyle koridora yayıldı.

5 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi, gerekli önlemleri alarak hastaneye girip kontroller gerçekleştirdi. Gazdan etkilenen 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

