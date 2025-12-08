Trendyol 1. Lig'de mücadele 8 Aralık Pazartesi günü Hatayspor-Sarıyer maçıyla devam ediyor. Bordo beyazlı ekip Sarıyer karşısında ev sahibi avantajıyla galip gelmek istiyor. Mücadelenin saat, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler araştırılıyor.

Bugün, Hatayspor-Sarıyer maçı heyecanı Trendyol 1. Lig'de yaşanıyor. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri belli oldu.

HATAYSPOR-SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Hatayspor, 15. haftada Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. Bordo beyazlılar taraftarın desteğini alarak üç puanla ligdeki yoluna devam etmek istiyor. Mücadeleyi Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Tuncay Ercan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan oldu.

HATAYSPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka tabii Spor 6, Bein Sports Max 1 kanallarından canlı izlenebilecek. Maç şifreli olarak takip edilebilecek.

