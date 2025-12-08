Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ın sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesinde gözler takımın yıldız ismi Rafa Silva’ya çevrildi. Bir süredir kadroda yer almayan Portekizli oyuncunun son durumu ve müsabakada forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Rafa Silva Gaziantep maçında oynayacak mı, ne zaman dönecek soruları gündemde yer buldu.

Beşiktaş, haftanın kapanış mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yoğun yağmur altında yapılan antrenmanda takım taktik çalışmalar üzerinde dururken, eksikler dikkat çekti. Sakatlıkları devam eden Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu takımdan ayrı çalışma programını sürdürürken, ailesindeki vefat nedeniyle izinli olan Felix Uduokhai idmanda yer almadı. Peki, Rafa Silva Gaziantep maçında oynayacak mı, ne zaman dönecek?

RAFA SİLVA GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta gözler Gaziantep FK maçı öncesi Rafa Silva’nın durumuna çevrilmişti. Portekizli oyuncu, uzun süredir yaşadığı antrenman eksiği nedeniyle teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giymeyecek. Takımla çalışmalara dönen Silva yeniden form kazanma süreci devam ettiği için Gaziantep FK maç kadrosuna dahil edilmedi.

RAFA SİLVA NE ZAMAN DÖNECEK?

Siyah-beyazlılarda tedavi ve bireysel hazırlık süreci tamamlanmak üzere olan Rafa Silva’nın, birkaç gün içinde tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Teknik ekibin planlaması doğrultusunda yıldız oyuncunun Trabzonspor maçında kadroya dönmesi hedefleniyor.

RAFA SİLVA SAKAT MI, CEZALI MI?

Rafa Silva cezalı değil. Tecrübeli futbolcu son haftalarda sakatlığının ardından yaşadığı ciddi antrenman eksiği nedeniyle maç kadrolarında yer almıyordu. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle takımla çalışmalara yeniden başlayan oyuncu henüz hazır olmaması sebebi ile Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

