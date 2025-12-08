Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı Ukrayna'daki Çernobil Yasak Bölgesi'nde tüyleri parlak maviye dönen sokak köpeklerinin gizemi çözüldü. Sosyal medyada radyasyon kaynaklı mutasyon olduğu yönünde yayılan söylentilerin aksine, köpeklerin rengi devrilmiş bir portatif tuvalette yuvarlanmaktan kaynaklanıyor. İlgili Haberler [{"id":2,"choiceId":4,"groupId":-1,"value":"1156020","label":"Çernobil'deki köpeklerde 'mavi tüy' gizemi! Yetkililer alarma geçti","active":true,"highlighted":false,"customProperties":{"category":"Dünya","categoryUrl":"dunya","photoUrl":"https://s.turkiyegazetesi.com.tr/images/25-10/28/cernobildeki-kopeklerde-mavi-tuy-gizemi-yetkililer-alarma-gecti-17616423629748.jpg","url":"/dunya/cernobildeki-kopeklerde-mavi-tuy-gizemi-yetkililer-alarma-gecti-1156020","key":1,"type":"related"},"placeholder":false,"keyCode":null}] 1156020 → Çernobil'deki köpeklerde 'mavi tüy' gizemi! Yetkililer alarma geçti

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı 1986 nükleer felaket alanının çevresinde yaşayan sokak köpekleriyle ilgilenen "Dogs of Chernobyl" (Çernobil’in Köpekleri) adlı STK tarafından tarafından Ekim ayında sosyal medyada paylaşılan üç mavi tüylü köpeğin fotoğrafları hızla yayılarak viral oldu.

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı Kar amacı gütmeyen Clean Futures Fund (CFF) adlı kuruluştan bilim insanı Dr. Timothy A. Mousseau, köpeklerin radyasyon mutasyonları nedeniyle maviye döndüğü yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı Güney Carolina Üniversitesi'nden Dr. Mousseau, Dogs of Chernobyl'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Köpeklerin ilk fotoğraflarındaki mavi tüyleri, sosyal medyada bunun bölgedeki radyasyona bir tepki olabileceği yönünde yorumlara yol açtı. Hatta bazıları radyasyon kaynaklı mutasyonlar ve yerel çevreye yönelik bir tür evrimsel adaptasyon görüldüğünü iddia etti".



Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı Dr. Mousseau, "Gerçek bundan çok uzak. Aslında mavi boya, muhtemelen köpeklerin yuvarlanmaya meyilli olduğu devrilmiş bir portatif tuvaletten geldi. Mavi renk, köpeğin hijyenik olmayan davranışının basit bir işaretiydi. Her köpek sahibi bilir ki, çoğu köpek dışkı dahil hemen her şeyi yer!" açıklamasını yaptı.

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı ÇERNOBİL’DEKİ HAYVANLARIN DURUMU Eski nükleer santral çevresindeki 30 kilometrekarelik yasak bölgede yaşayan yaklaşık 700 köpek, 2017 yılından bu yana Dogs of Chernobyl adlı STK tarafından bakılıyor. Bu hayvanlar, santral felaketinin ardından bölge sakinleri tahliye edildiğinde terk edilen evcil hayvanların soyundan geliyor.

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı İnsanların bölgeden yaklaşık 40 yıl önce kaçmasından bu yana, yasak bölgede yaban hayatı gelişti. 2024 yılında yapılan bir çalışma, bölgedeki bazı köpeklerin radyasyon, kirlilik ve ağır metallere karşı bağışıklık sağlayan bir mutasyon geliştirdiğini ortaya koymuştu.

Çernobildeki köpeklerin renginin maviye dönmesinin nedeni ortaya çıktı Ancak, yasak bölgedeki radyasyon seviyesi insan çalışanlar için izin verilenin altı katı olmaya devam ediyor ve uzmanlar, bölgenin yaklaşık 3 bin yıl boyunca yaşanabilir olmayacağını belirtiyor.

