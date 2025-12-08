Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta heyecanı: İşte maç programı...
Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı haftanın perdesi, 9 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla açılacak. Temsilcimiz Galatasaray, TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
- Temsilcimiz Galatasaray, Monaco'ya konuk olacak.
- Barcelona, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
- Atlético Madrid, PSV ile oynayacak.
- Real Madrid, Manchester City ile maç yapacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde 9 puanla 14'üncü sırada bulunan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI (TSİ)
9 Aralık Salı
18.30 Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa) - Galatasaray
23.00 Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)
20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)
23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)