Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak netlik kazandı. Akdeniz derbisi niteliği taşıyan önemli mücadele, bu akşam ekranlarda yer alacak. Karşılaşmaya saatler kala birçok detay da şimdiden araştırılmaya başlandı.

Alanyaspor son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. İç sahada Kasımpaşa’ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından Joao Pereira yönetimindeki takım, taraftarı önünde kötü gidişe son verme hedefiyle sahaya çıkacak. Turuncu-yeşilliler, rakibi Antalyaspor’dan lig tarihinde hiç üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

Antalyaspor ise ligde çıktığı son 8 karşılaşmanın altısında sahadan puansız ayrıldı. Rekabetteki son iki maçı kazanan konuk ekip, bu üstünlüğü üç karşılaşmaya çıkarmak için önemli bir fırsat yakaladı. Deplasmanda oynadığı son iki maçta gol yemeyen Antalyaspor, savunma direnciyle deplasman serisini sürdürmek istiyor.

Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig heyecanı sürüyor

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın akışını takip eden sporseverler, karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden izleyebilecek.

Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig heyecanı sürüyor

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Alanya Oba Stadı’nın ev sahipliği yapacağı maç heyecanla bekleniyor.

Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig heyecanı sürüyor

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Mücadelede orta hakem olarak Oğuzhan Çakır görev yapacak. Çakır’ın yanında birinci yardımcı hakem olarak Erkan Akbulut, ikinci yardımcı hakem olarak Selim Şenöz sahada yer alacak. Dördüncü hakemliği ise Hakan Ülker üstlenecek. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy olurken, temsilcilik görevlerini Kasım Turna, Salih Turalı ve Emrah Dilsiz yürütecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası