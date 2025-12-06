Samsun’da aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Üvey babası tarafından üç yerinden bıçaklanan 41 yaşındaki Adem Tuluk, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphesiyle baba ve olayda kullanılan bıçağı sakladığı belirlenen oğlu gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre Hüseyin K. (55) aile içinde çıkan tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak kısmından üç kez bıçakladı.

Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Üvey baba-oğul kavgası can aldı! Cinayet sonrası iki gözaltı

OĞLU DA YAKALANDI

Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

Üvey baba-oğul kavgası can aldı! Cinayet sonrası iki gözaltı

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası