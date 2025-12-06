Sivas’ın Zara ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 2’si şoför, 7’si jandarma personeli olmak üzere 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Erzurum’dan Antalya’ya giden cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolunda Nasır köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Erzurum-Antalya hattında kabus anlar: Cezaevi aracı takla attı, ağır yaralılar var!



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİYARALANDI

Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

