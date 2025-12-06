Anadolu Ajansı
Erzurum-Antalya hattında kabus anlar: Cezaevi aracı takla attı, ağır yaralılar var!
Sivas’ın Zara ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 2’si şoför, 7’si jandarma personeli olmak üzere 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Erzurum’dan Antalya’ya giden cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolunda Nasır köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
3 çocuk annesi Hatice Doğan’ın kahreden sonu! Kardeşinin ‘gitme’ feryadı yürek dağladı
9 KİŞİYARALANDI
Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Cevizlibağ durağında dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu metrobüsün altında kaldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR