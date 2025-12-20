TV8'in büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı ekrana gelen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. İzleyiciler, MasterChef Altın Kupa'da kim elendi?" sorusuna cevap arıyor.

"MasterChef Altın Kupa'da kim elendi?" sorusu arama motorlarından en çok araştırılan konular arasındadır.

MasterChef Türkiye, All Star Kupa ile izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef Türkiye'de eleme potasında yer alan Çağatay, Batuhan, Alican, Eda ve Sergen eleme gecesinde kıyasıya rekabet etti. Şefler tabakları değerlendirmesinin ardından elenen isimler netleşti. İşte, MasterChef All Star elenen yarışmacı....

MASTERCHEF ALTIN KUPA İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Altın Kupa, 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu hafta MasterChef Allstar eleme potasında olan Çağatay, Batuhan, Alican, Eda ve Sergen iki etaplı eleme oyununda yarıştı.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda ilk turda en başarılı tabağı yapan isimler Sergen, Çağatay, Alican ve Eda oldu.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİM ELENDİ?

MasterChef Altın Kupa eleme gecesinde ilk turda elenen isim netleşti. Bu kapsamda Eda ve Batuhan son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu hafta yarışmaya veda eden ilk isim Batuhan oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELENENİ KİM OLACAK?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden ikinci isim Eda oldu.

