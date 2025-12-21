AJet yeni dönemde gözünü sağlık turizmine dikti. AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, diş ve göz bakımına yönelik özel turlarla Türkiye ekonomisine 1,5 milyar dolarlık ek katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, bu yıl 23 milyon yolcuyu ağırladıklarını dile getiren Bolat, 34 ülkeye ve 100 şehre uçtuklarını, 158 hatta uçuş haklarının bulunduğunu söyledi. Bolat, 2026 yılında İstanbul’dan 15, Ankara’dan 8 hat olmak üzere 23 yeni dış hat açarak uçuş ağını genişleteceklerinin müjdesini de verdi. Turizme yönelik çalışmalara da değinen Bolat, 1,5 milyon sağlık turistinin Türkiye’ye 3,5 milyar dolarlık gelir bıraktığını söyledi. Türkiye’nin özellikle Türkiye’nin saç ekiminde bir marka olduğuna dikkat çeken Bolat şöyle devam etti: Aynı şekilde Türkiye’nin diş ve göz tedavisi konusunda da bir marka olması için çalışıyoruz. Bu sayede sağlık turizmindeki 3,5 milyar dolarlık gelirin üzerine 1,5 milyar dolar koyabiliriz.

Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan Türkiye’ye Influencer getireceklerini anlatan Bolat “Onların da diş ve göz bakımlarını yapacağız. Ülkelerine gidip aldıkları hizmetleri anlatacaklar. Katma değeri yüksek yolcular getirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Uçak sayısının bu yıl 85’e ulaştığını dile getiren Bolat “2026 sonunda uçak sayımız 107’ye çıkacak ve bunun yüzde 76’sı yeni nesil uçak olacak. Bu uçaklar yakıt kullanımında yüzde 15-16 daha etkin. Günün sonunda yolcularımıza daha ucuz bilet sunacağız” diye konuştu.

