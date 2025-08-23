Kocaeli'nde orman yangını evlere sıçradı! Hepsi küle döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, alevler evlere sıçradı. 2 saatte söndürülen yangında beş ev küle döndü.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.
Yangın, dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar