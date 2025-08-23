Beyoğlu neredeyse Cumhur ittifakına geçiyordu! Canlı yayında bomba sözler: CHP'li üye AK Partili isme oy verdi

Geçtiğimiz hafta rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP'NİN ADAYI BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Bu gelişmenin ardından Güney'in yerine Beyoğlu Belediye Başkanlığına 22 Ağustos'ta vekil seçileceği duyurulmuştu. Dün Beyoğlu Belediyesi’nde yapılan seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu.

"BEYOĞLU NEREDEYSE CHP'YE GEÇİYORDU"

Seçimle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Başkanvekili seçimlerinde enteresan işler olmuş. Belediye Meclis üyeleri odalara alınıp ikna edilmeye çalışılmışlar" dedi.

Sosyal medya hesabından da canlı yayında anlattıklarını aktaran Atik, şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu neredeyse Cumhur ittifakına geçiyordu. CHP’li Beyoğlu Belediyesi başkanlık seçiminde şaşırtıcı olaylar yaşandığını öğrendim. Belediye Meclisinde CHP’nin 17, Cumhur ittifakının (Ak Parti 11-MHP 2) 13, 1 de bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor. CHP’nin 3. Turda salt çoğunlukla başkanlığı kazanması gerekirken seçim en çok oyu alan ismin kazandığı 4. turda bitti

İşte biraz araştırınca ortaya çıkan iddialar ve ilginçlikler:

- CHP’li belediye meclis üyeleri seçim öncesi ikna odalarında bekletildi.

- Kullandıkları oyları cep telefonu ile fotoğraflamaları istendi.

- #AKParti kabinlerde cep telefonu kullanılmasına itiraz etti. Tartışmalara rağmen CHP'liler cep telefonlarıyla oy kabinine girmeye devam etti. Kullandıkları oyları fotoğrafladılar.

- 17 Meclis üyesi bulunan #CHP tüm bunlara rağmen salt çoğunluk aranan 3. turda seçimi kazanamadı.

- 4. Turda CHP 16. Cumhur ittifakı 14 oy aldı. CHP’nin bir fire verdiği ortaya çıktı. Bir CHP’li üye kendi adaylarına değil AK Partili isme oy vermişti.

- AK Parti adayı Süleyman Baba 14 oy aldı. CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oyla kazandı.

CHP yaşanan tüm sıkıntılara rağmen çok rahat kazanacağı seçimi kazanmakta zorlandı. Bir delege daha yer değiştirse belediye Cumhur ittifakına geçebilirdi. İkna odaları, fotoğraflı oy verme gibi baskılara rağmen yaşananlara bakıldığında parti içinde büyük bir güven sorunu bulunuyor."