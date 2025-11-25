Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise’ı İstanbul’da konuk ediyor. Müsabakanın yayın bilgileri, maç öncesi hazırlıkları ve TRT 1’in frekans detayları futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray Union SG maçı nerede izlenir, hangi kanalda netleşti.

Avrupa sahnesinde kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım sürüyor. Maçın yayınlanacağı kanal, saati ve şifresiz izleme seçenekleri merak edilirken, TRT 1 yayını ve güncel frekans bilgileri de araştırılan konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY UNİON SG MAÇI NEREDE İZLENİR?

Galatasaray’ın sahasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranından yayımlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler hem televizyon hem de TRT 1’in resmi internet yayını üzerinden maçı takip edebilecek. Müsabakanın şifresiz yayınlanacak olması, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Union SG mücadelesi, Galatasaray’ın grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Türk temsilcisi, Rams Park’ta taraftarının desteğiyle sahaya çıkarken Avrupa’daki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray Union SG maçı nerede izlenir?

GALATASARAY UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, temsilcilerimizin tüm maçlarını şifresiz olarak TRT 1’de yayımlıyor. Galatasaray-Union SG mücadelesi de bu kapsamda TRT 1’den canlı olarak ekrana gelecek. Maçın başlamasından önce saat 20.00’de “Maç Önü” programı izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Filbox 20, Turkcell TV+ 21 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca TRT 1'in resmi sitesi üzerinden de maç canlı takip edilebilecek.

Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

GS-UNION SG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Karşılaşma şifresiz yayınlanacak. TRT 1’in uydu ve platform yayınları üzerinden herhangi bir ek paket satın almadan izlenebiliyor. İnternetten takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 canlı yayın sayfası üzerinden maç yayınına erişebilecek.

TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD (Türksat 4A):

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD (Türksat 3A):

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası