Gazeteci Şamil Tayyar, İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarını “İmralı notları” başlığıyla paylaştı. Tayyar, görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci ve Suriye’deki YPG sorununun ele alındığını, kritik notların devlet zirvesine iletildiğini söyledi.

Gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda belirlenen heyetin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden “İmralı notları” başlığıyla yaptığı paylaşımda görüşmeye dair detayları aktardı.

Tayyar, yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyelerinin Öcalan ile hatıra fotoğrafı çektirmediğini, DEM’li bir üyenin fotoğraf çektirmek istemesine rağmen bunun gerçekleşmediğini belirtti. Tayyar, bu tercihin ziyarete yoğun tepki olacağı için doğru bir karar olduğunu vurguladı. Tayyar ayrıca, devletin görüşmeyi görüntülü kayıt altına aldığını da ifade etti.

Tayyar, görüşmede özellikle iki konunun ön plana çıktığını belirtti. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının pratikte neden istenilen hızda ilerlemediği ile Suriye’deki YPG sorununun çözülmemesi. Tayyar, Öcalan’ın bu konuların önündeki engelleri aşabilecek bir yol haritası çizdiğini, ancak detaylara girmediğini belirtti.

Tayyar, “İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var” yorumunda bulundu. Tayyar,"Kanaatime gelince… AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası