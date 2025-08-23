Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi! Güran ailesiyle tartışma yaşamıştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, dün sosyal medya platformu X'te geçen yıl Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile bir tartışma yaşadı.

'TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM'

Güran'ın kendisine "Kancık, soyu sopu belli değil" şeklinde hakaret ettiğini belirten Oruç; "Yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" ifadelerinin ardından özür diledi.

"NARİN'İN KATLEDİLMESİ YÜREĞİMİ YAKIYOR"

X'te bir açıklama yapan Oruç, şu ifadelerini kullandı: "Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor! Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.

"TARAFIMA HAKARETLER EDİLDİ"

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım. “Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı.

"BANA YAKIŞMAYAN SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim. Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim. Saygılarımla"