Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi! Güran ailesiyle tartışma yaşamıştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi! Güran ailesiyle tartışma yaşamıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi! Güran ailesiyle tartışma yaşamıştı
Cumhurbaşkanı, Başdanışman, Twitter, Özür, Tartışma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışma için özür diledi. Oruç, "Hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, dün sosyal medya platformu X'te geçen yıl Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile bir tartışma yaşadı.

'TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM'

Güran'ın kendisine "Kancık, soyu sopu belli değil" şeklinde hakaret ettiğini belirten Oruç; "Yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" ifadelerinin ardından özür diledi.

"NARİN'İN KATLEDİLMESİ YÜREĞİMİ YAKIYOR"

X'te bir açıklama yapan Oruç, şu ifadelerini kullandı: "Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor! Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi! Güran ailesiyle tartışma yaşamıştı - 1. Resim

"TARAFIMA HAKARETLER EDİLDİ"

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım. “Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı. 

"BANA YAKIŞMAYAN SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim. Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim. Saygılarımla"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün hangi maçlar var? Türkiye-İspanya voleybol maçı oynanacakPutin, NATO’nun kalbine dinleme üssü kuruyor! Uyduya yakalanan gizemli inşaat şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyada tehlikeli akım! Çocuklar arasında yayılmaya başladı... - GündemSosyal medyada çok tehlikeli akım!Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan tuhaf video olay oldu! Çocuklar ahırda çekmiş - GündemTelefonundan çıkan tuhaf video olay oldu!Rezan Epözdemir'in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatı - Gündemİşte Minguzzi ailesinin yeni avukatıBeyoğlu neredeyse Cumhur ittifakına geçiyordu! Canlı yayında bomba sözler: CHP'li üye AK Partili isme oy verdi - GündemCHP'li isim AK Parti'ye oy vermiş!Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: İstanbul'da depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi - Gündem"Depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi"Antalya'da sahte alkol operasyonu! 7 şüpheli yakalandı - Gündem119 bin 500 litre ele geçirildi! 7 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...