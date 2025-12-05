İklim krizi hayvanları da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek kesimlere beklenen kar yağışının yeterince düşmemesi nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Kar yağışının azlığı hem doğayı hem de yaban hayatını etkiliyor. Kış uykusuna yatmayan ayılar yol kenarlarında ve yerleşim alanlarının yakınlarında görüntülendi. Bazı ayılar ise yavrularıyla birlikte güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Mevsim normalleri değişti! Ayılar kış uykusuna yatamadı

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Murat Aydemir, durumun yaban hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yüksek kesimlere yeteri kadar kar yağmaması hayvanları oldukça kötü etkiliyor. Kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. Normalde kar çok yağdığında inlerine çekilirler ve yaklaşık 6 ay boyunca kış uykusunda kalırlar. Arada bir kalkıp beslenip tekrar uykuya dönerlerdi. Fakat şu an aralık ayındayız ve ayılar hâlâ etrafta dolaşmaya devam ediyor."

