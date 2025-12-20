Brighton ile Sunderland sezonun kritik haftalarından birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler ise maç öncesi ''Brighton-Sunderland maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?'' sorusuna cevap arıyor.

Teknik direktör Fabian Hürzeler yönetiminde sahaya çıkacak Brighton, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. İç sahada oynanacak Sunderland mücadelesi, mavi-beyazlı ekip için moral ve çıkış maçı olacak. Peki, Brighton-Sunderland maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 17. haftasında oynanacak Brighton-Sunderland karşılaşması bu akşam beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak izlenebilecek.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. The American Express Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun maçta forma giyip giymeyeceği karşılaşma saatine yakın netlik kazanacak. Teknik heyetin tercihine bağlı olarak Ferdi Kadıoğlu’nun ilk 11’de yer alması bekleniyor.

BRIGHTON-SUNDERLAND MUHTEMEL 11’LER

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Ferdi Kadıoğlu; Hinshelwood, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Rigg, Xhaka, Le Fee; Isidor, Brobbey

