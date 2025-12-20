Beşiktaş-Rizespor maçına saatler kala ''Rafa Silva Rize maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nasıl?'' sorusu taraftarların gündemine yerleşti. Beşiktaş Çaykur Rizespor’u konuk etmeye hazırlanırken gözler Rafa Silva’ya çevrildi.

Beşiktaş’ta bir süredir takımdan ayrı kalan Rafa Silva, son günlerde yeniden antrenmanlara katıldı. Portekizli futbolcunun fiziksel durumunun iyileştiği ve maç kadrosu için hazır hale geldiği öğrenildi. Peki, Rafa Silva Rize maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nasıl?

Rafa Silva Rize maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nasıl? Sergen Yalçın açıkladı!

RAFA SILVA RİZE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta Rizespor karşılaşması öncesi Rafa Silva ile ilgili karar netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli futbolcu, yeniden antrenmanlara katılarak maç öncesi kamp kadrosuna dahil edildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın son değerlendirmesine göre Rafa Silva’nın Rizespor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise maç saatine yakın belli olacak.

RAFA SILVA SAKATLIK DURUMU NASIL?

Rafa Silva’nın yaşadığı sakatlık sürecini geride bıraktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takımla birlikte çalışmalara devam eden Portekizli yıldızın fiziksel olarak hazır olduğu belirtiliyor.

Teknik heyetin vereceği karara göre Rafa Silva, süre alması halinde Süper Lig’de uzun bir aranın ardından yeniden sahaya çıkacak.

