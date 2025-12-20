Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sezonun son maçında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte eksik oyuncular, ceza sınırındaki isimler ve muhtemel ilk 11 futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ''Beşiktaş-Rizespor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusu ise futbolseverler tarafından cevap arıyor.

Beşiktaş-Rizespor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat belli oldu! Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasına 5 futbolcundan yoksun olarak çıkacak. Dikkatler ise kart sınırındaki oyuncularda.

Beşiktaş-Rizespor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte ilk 11 (Muhtemel)

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu maç kadrosunda yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca El Bilal Toure, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası sebebiyle Rizespor karşısında görev alamayacak.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Beşiktaş’ta Rizespor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü karşılaşmada kart görmeleri halinde Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR İLK 11 (MUHTEMEL)

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Orkun, Cerny, Jurasek, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikalou, Olawoyn, Rak-Sakyi, Augusto, Ali Sowe

