Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, sezonun son lig maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Futbolseverlerin gündeminde ise ''Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?'' soruları yer aldı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor bugüne kadar Süper Lig’de 46 kez karşı karşıya geldi. Maçların 29’unda Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılırken, Çaykur Rizespor 8 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 93 gol gönderirken, Rize temsilcisi 46 golle karşılık verdi. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Rizespor ile 47. randevu!

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports’un dijital platformları üzerinden şifreli ve canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Siyah-beyazlıların sahasında oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Orkun, Cerny, Jurasek, Abraham

Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikalou, Olawoyn, Rak-Sakyi, Augusto, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının hakemi Cihan Aydın oldu.

