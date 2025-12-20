Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Rizespor ile 47. randevu!
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, sezonun son lig maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Futbolseverlerin gündeminde ise ''Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?'' soruları yer aldı.
Beşiktaş-Çaykur Rizespor bugüne kadar Süper Lig’de 46 kez karşı karşıya geldi. Maçların 29’unda Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılırken, Çaykur Rizespor 8 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 93 gol gönderirken, Rize temsilcisi 46 golle karşılık verdi. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports’un dijital platformları üzerinden şifreli ve canlı olarak takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Siyah-beyazlıların sahasında oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Orkun, Cerny, Jurasek, Abraham
Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikalou, Olawoyn, Rak-Sakyi, Augusto, Ali Sowe
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının hakemi Cihan Aydın oldu.