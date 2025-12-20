Trendyol Süper Lig’de ilk yarının son haftasına girilirken gözler Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında mücadeleye çevrildi. Futbolseverler ''Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman?'' sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde geride kalan 16 haftada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler topladığı 36 puanla zirve yarışını sürdürürken, ilk yarının son maçında hata yapmak istemiyor. Süper Lig’deki ikinci sezonunu geçiren Eyüpspor ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak için güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 açıklandı

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele şifreli bir şekilde yayınlanacak.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma 20 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Legowski, Ampem, Draguş, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

