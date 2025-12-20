Fenerbahçe 8 numara transferini takas yoluyla daha ucuza kapatmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri yokluğu hissedilen orta saha için Joey Veerman’ın peşine düşen sarı lacivertliler, PSV’ye Szymanski’yi verip Hollandalıyı düşük rakama bitirmek istiyor…

Ali Koç’un sezon başında es geçtiği 8 numara transferinin eksikliğini devre arasında gidermekte kararlı olan Sadettin Saran, Domenico Tedesco’nun isteğiyle Joey Veerman’ın peşine düştü. PSV’nin 24 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle transferine onay verdiği 27 yaşındaki Hollandalı için bütçe planlaması yapan sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski kozuyla daha transferi daha ekonomik bir şekilde çözmeye hazırlanıyor. PSV’nin Szymanksi’yi uzun süredir takip etmesini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda ekibine takas teklifinde bulunacak.

HERKES KAZANACAK

Hollanda basını PSV’nin Veerman transferinden bağımsız Szymnaski’yi istediğini yazarken, Fenerbahçe’nin Veerman talebiyle iki kulüp arasındaki pazarlıkların farklı bir boyuta taşındığını yazdı. Sarı lacivertlilerin, Szymanski’nin yanı sıra 15 milyon avroluk bir ödemeyle transferi bitirmek istediği öğrenilirken, tarafların bu şartlarda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Szymanski’nın, Feyenoord’la şampiyonluk yaşadığı Hollanda’ya geri dönmeye sıcak bakması, Veerman’ın da Ajax’tan ayrılmakta kararlı olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

MOURİNHO PUSUDA

Fenerbahçe’nin Veerman takasında kullanmayı düşündüğü Sebastian Szymanski, daha önce de forma giydiği Hollanda’ya dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Jose Mourinho’nun Fenerbahçe iken prensi olan Polonyalıyı

Benfica’ya istemesi dengeleri bozabilir.

GORETZKA İHTİMALİ

Bayern Münih’le vedalaşmaya hazırlanan Leon Goretzka, soluğu Fenerbahçe’de alabilir. Sarı lacivertliler, adı Juventus ve Napoli’yle de anılan 30 yaşındaki Alman yıldızın menajeriyle temasa geçerek nabız yokladı. Fenerbahçe, şartları daha ağır olsa da orta saha sorununu Tedesco’nun Schalke’den öğrencisi olan Goretzka’yla çözmeye sıcak bakıyor.

