Ara transfer döneminde takıma takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman için kulübü PSV ile anlaşma sağladı. Transfere ilişkin konuşan PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, "Transfer kapısını kapatamam" sözleriyle yeşil ışık yakmıştı.

Ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, Domenico Tedesco’nun talepleri doğrultusunda çalışmalara hız verdi.

Tüm kulvarlarda şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de, devre arasında hem kadroyu güçlendirecek hem de yaş ortalamasını aşağı çekecek hamlelerin yapılması planlanıyor.

TRANSFERDE YENİ GELİŞME

Teknik heyetin raporu doğrultusunda geniş çaplı bir transfer listesi hazırlayan sarı lacivertlilerde, orta saha için Kenneth Taylor ve Joey Veerman isimleri yazılırken yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu Joey Veerman'in transferi için kulübü PSV Eindhoven ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler, 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı.

"TRANSFER KAPISINI KAPATAMAM"

Transfere dair konuşan PSV hocası Peter Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan orta saha oyuncusu, 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

