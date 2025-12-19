Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son hafta maçında 20 Aralık Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2'nci sıraya çıktı. Ligde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

ikas Eyüpspor, 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17'nci sırada yer alıyor. Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan eflatun-sarılılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

3 SAKAT, 2 OYUNCU DA AFRİKA KUPASI'NDA

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

İKİ EKİP ARASINDA 3'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda bir beraberlik ve bir galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

