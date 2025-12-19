Fenerbahçe, PSV’de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’a teklif yaptı. Öte yandan Sebastian Szymanski'nin Jose Mourinho’yu takibe başlaması Benfica’ya transfer iddialarına sebep oldu.

PSV’den Joey Veerman’a teklif yapan Fenerbahçe, Hollandalı orta sahadan cevap bekliyor.

PSV’nin 24 milyon avroluk serbest kalma bedeli talep ettiği 27 yaşındaki orta saha sarı lacivertlilerin kendisine sunduğu şartları kabul ederse transfer kesinleşecek.

SZYMANSKI, MOURINHO’YU TAKİBE ALDI

Bu arada Szymanski’nin sosyal medyada Jose Mourinho’yu takibe başlaması Benfica’ya transfer iddialarına sebep oldu. Mou, “Elimde üç tane Szymanski olsa hepsini 11’de oynatırım” demişti.

