Mersin’de kavga ihbarına giden ekipler girdikleri evin banyosunda 24 yaşındaki bir gencin cesedi ile karşılaştı. Şüpheli ölümle ilgili ev arkadaşının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Talihsiz gencin ölüm sebebi otopside belli olacak.

Olay, Alata Mahallesi Erdem Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi.

KOMŞULAR SESE UYANDI

Saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

