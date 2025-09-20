Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği
Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik şu sözlere yer verdi:
Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de “tasfiye” edildiği bir süreç yönetiyor.
CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.
Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir.
"MESNETSİZ İDDİALAR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösteren bir diğer isim oldu.
Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir.
Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.
Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.
Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır.