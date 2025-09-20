Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir" dedi.

CHP, Şahin Kurt’u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti! 22. Olağanüstü kurultay için iptal davası açmıştı

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik şu sözlere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir.

Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de “tasfiye” edildiği bir süreç yönetiyor.

CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.

Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir.