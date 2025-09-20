Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği 

Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği 

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Ömer Çelik ve Yılmaz&#039;dan Özgür Özel&#039;in Erdoğan&#039;a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği 
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir" dedi. Özel'e tepki gösteren bir diğer isim olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Özel, mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği  - 1. Resim

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik şu sözlere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir.

Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de “tasfiye” edildiği bir süreç yönetiyor.

CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.

Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir.

"MESNETSİZ İDDİALAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösteren bir diğer isim oldu. 

Özel'e ateş püsküren Yılmaz "Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır. Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği  - 2. Resim

Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır.

Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir.

Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.

Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemdeMourinho'dan farklı başlangıç! Benfica ile ilk maçına çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürsel Tekin'den TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalar: "CHP beni değil itirafçıları atsın" - GündemGürsel Tekin'den TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalarMeteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli geliyor, işte il il son tahminler - GündemMeteoroloji saat vererek uyardı!Kız öğrenci yurdu skandalında 4 gözaltı! Eşyalar yağmalanıp, taciz mesajları yazılmıştı - GündemKız öğrenci yurdu skandalında 4 gözaltı!CHP, Şahin Kurt’u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti! 22. Olağanüstü kurultay için iptal davası açmıştı - GündemCHP yönetiminden Şahin Kurt kararı!İzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti! Çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti - Gündemİzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti!İstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme! 2 kaptan hakkında adli kontrol kararı - Gündemİstanbul Boğazı'ndaki korkutan kazada yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...